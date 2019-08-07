2019-08-07T18:46:19+03:00
Происшествия

Трое детей пострадали в страшной аварии с грузовиком на трассе «Сортавала»

Мальчиков и их маму госпитализировали в больницу Ленобласти [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти в массовом ДТП пострадали женщина и трое детейВ Ленобласти в массовом ДТП пострадали женщина и трое детейФото: СОЦСЕТИ
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В Приозерском районе Ленинградской области днем в среду, 7 августа, произошла массовая авария. На 45-м километре трассы «Сортавала» столкнулись легковой автомобиль «Опель», микроавтобус «Пежо» и грузовой манипулятор «Митсубиси». В больнице оказались женщина и трое маленьких детей.

- Авария произошла в 16:05 на автомобильной дороге «Сортавала». Управляя микроавтобусом «Пежо» 40-летний водитель врезался в припаркованный манипулятор «Митсубиси», который частично находился на обочине, - сообщили в главном управлении ГИБДД Петербурга и Ленобласти.

После столкновения, «Пежо» откинуло обратно на дорогу, и он врезался в ехавший за ним автомобиль «Опель». В итоге три машины оказались разбиты. У микроавтобуса сильно смята правая сторона, на которую пришелся удар о манипулятор.

Пострадали четыре человека, пассажиры «Пежо»: 40-летняя женщина, а также трое мальчиков одного года, трех и семи лет. Все находятся в состоянии средней тяжести. По факту ДТП проходит проверка.

Авария микроавтобуса и манипулятора на трассе "Сортавала" .

ИСТОЧНИК KP.RU

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