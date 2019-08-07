2019-08-07T19:03:48+03:00
Общество

На чердаках в Центральном районе Петербурга установили сигнализации

Громкие сирены должны испугать нелегальных экскурсоводов по крышам
Лилия КОЗЛОВА
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Крыши в центре Петербурга оборудуют сигнализациями от нелегальных экскурсоводовКрыши в центре Петербурга оборудуют сигнализациями от нелегальных экскурсоводовФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге продолжают бороться с нелегальными экскурсиями по крышам в центре города. Металлические двери в проходе на чердаки, мощные амбарные замки, ничего из этого толком так и не помогло. Люди, стремясь попасть на крышу, порой даже вырезают дверные коробки. Поэтому было принято решение сменить тактику и бороться с руферами по новой схеме – с помощью сигнализации.

- Недобросовестные граждане, во-первых, подвергают опасности свои жизни, жизни своих клиентов, а во-вторых, портят общедомовое имущество на очень приличные суммы, которые идут из налогов жителей этих домов, - отметили в Смольном.

В первую очередь новую методику решили использовать в тех домах, с крыш которых открывается потрясающий вид на Северную столицу, а также праздничные мероприятия, проходящие в центре города.

На территории Жилкомсервиса №1 Центрального района уже активно ведется работа по установке этих сигнализаций. Они уже установлены на чердаках МКД по адресам:

Набережная реки Фонтанки, 32/1; Шпалерная улица, 6; Шпалерная улица, 8; Улица Чайковского, 2/7 лит. В; Улица Чайковского, 2/7, лит. Л; Набережная Кутузова, 30; Набережная Кутозова, 32; Малая Садовая улица, 3/54; Невский проспект, 72.

При попытке вскрыть чердак будет срабатывать сигнализация, на пульт Росгвардии поступит тревога и наряд незамедлительно прибудет на место. Поэтому, лицезреть романтику петербургских крыш лучше всего с легальных локаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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