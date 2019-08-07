СК начал проверку после сообщения о пытках в «Крестах»
Следователи Петербурга заинтересовались информацией о пытках арестантов в «Крестах-2». Видеоролик, якобы снятый в новом следственном изоляторе в Колпино, выложили в сеть общественники. По их информации, заключенных избивали по поручению надзирателей.
– Проводится доследственная проверка по факту возможных пыток в отношении обвиняемых, содержащихся под стражей в следственном изоляторе «Кресты-2», – сообщают в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу. – Выясняем все обстоятельства произошедшего. В частности, в рамках доследственной проверки, дадим оценку действиям или бездействию со стороны администрации СИЗО.
Как сообщают активисты, в изоляторе якобы организовали три «льготные» камеры. В них живут люди, которым разрешаются мобильные телефоны и всяческие поблажки взамен избиения других задержанных. Для этого им даже будто бы выдают деревянные биты.
Свою проверку уже начало региональное УФСИН. По официальным данным, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Петербурге и ОНК регулярно посещают «Кресты», и никаких жалоб о применении физической силы от арестантов не поступало.
Видео пыток предположительно из СИЗО-1 в Санкт-Петербурге и Ленобласти.
ИСТОЧНИК KP.RU