СК начал проверку после сообщения о пытках в «Крестах»

7 Авг. 19:25 2019-08-07T19:25:35+03:00

На фото, по словам общественников, мужчины, якобы избивавшие другого арестованного. Фото: Скриншот с видео

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Следователи Петербурга заинтересовались информацией о пытках арестантов в «Крестах-2». Видеоролик, якобы снятый в новом следственном изоляторе в Колпино, выложили в сеть общественники. По их информации, заключенных избивали по поручению надзирателей.

– Проводится доследственная проверка по факту возможных пыток в отношении обвиняемых, содержащихся под стражей в следственном изоляторе «Кресты-2», – сообщают в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу. – Выясняем все обстоятельства произошедшего. В частности, в рамках доследственной проверки, дадим оценку действиям или бездействию со стороны администрации СИЗО.

Как сообщают активисты, в изоляторе якобы организовали три «льготные» камеры. В них живут люди, которым разрешаются мобильные телефоны и всяческие поблажки взамен избиения других задержанных. Для этого им даже будто бы выдают деревянные биты.

Свою проверку уже начало региональное УФСИН. По официальным данным, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Петербурге и ОНК регулярно посещают «Кресты», и никаких жалоб о применении физической силы от арестантов не поступало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/724648" frameborder="0"></iframe> Видео пыток предположительно из СИЗО-1 в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU