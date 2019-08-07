2019-08-07T19:25:35+03:00
Происшествия

СК начал проверку после сообщения о пытках в «Крестах»

Общественники опубликовали видео, на котором арестантов избивают якобы по указке надзирателей
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
На фото, по словам общественников, мужчины, якобы избивавшие другого арестованного.На фото, по словам общественников, мужчины, якобы избивавшие другого арестованного.Фото: Скриншот с видео
Изменить размер текста:

Следователи Петербурга заинтересовались информацией о пытках арестантов в «Крестах-2». Видеоролик, якобы снятый в новом следственном изоляторе в Колпино, выложили в сеть общественники. По их информации, заключенных избивали по поручению надзирателей.

– Проводится доследственная проверка по факту возможных пыток в отношении обвиняемых, содержащихся под стражей в следственном изоляторе «Кресты-2», – сообщают в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу. – Выясняем все обстоятельства произошедшего. В частности, в рамках доследственной проверки, дадим оценку действиям или бездействию со стороны администрации СИЗО.

Как сообщают активисты, в изоляторе якобы организовали три «льготные» камеры. В них живут люди, которым разрешаются мобильные телефоны и всяческие поблажки взамен избиения других задержанных. Для этого им даже будто бы выдают деревянные биты.

Свою проверку уже начало региональное УФСИН. По официальным данным, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Петербурге и ОНК регулярно посещают «Кресты», и никаких жалоб о применении физической силы от арестантов не поступало.

Видео пыток предположительно из СИЗО-1 в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смольный продает акции банка «Санкт-Петербург» и авиакомпании «Россия»
145-летие российской тельняшки отметят в Петропавловке
Баскетбольный «Зенит» пополнил тяжелый форвард Уилл Томас
Дорожный конфликт у моста Александра Невского закончилась поножовщиной
В Зеленогорске «Аллегро» сбил перебегающего железную дорогу
В заказнике «Сестрорецкое болото» открыли экомаршрут с животными из Красной книги
Под арест отправили второго футбольного фаната, который дрался с ОМОН на мачте «Зенит» – «Краснодар»
Думская и часть улицы Ломоносова будут пешеходными по праздникам и выходным
В Янино ведрами тушат полыхающий жилой дом
На чердаках в Центральном районе Петербурга установили сигнализации
Трое детей пострадали в страшной аварии с грузовиком на трассе «Сортавала»
Лахта-Центр показал лестницу со стеклянными «крыльями»
В Ленобласти достроят проблемные дома
7 сентября в Колпино откроют памятник детям войны
В Петербурге пройдет панихида на 40-й день гибели моряков на подлодке АС-31
Покрас Лампас отметился новым творением в Петербурге
На оголившего гениталии парня в самолете Симферополь-Петербург завели уголовное дело
«Назад в будущее»: По Петербургу на эвакуаторе провезли легендарный DeLorean DMC-12
В Петербурге выросли продажи новых автомобилей
В центре Петербурга закрывают Торговый мост, а в Кронштадте – Доковый
«Зенит» не хочет платить зарплату Заболотному и намерен разорвать контракт