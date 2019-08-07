В Янино ведрами тушат полыхающий жилой дом

7 Авг. 19:47 2019-08-07T19:47:28+03:00

Пожар во Всеволожском районе в Ялнино, вероятно, возник неспроста.

Во Всеволожском районе Ленинградской области горит жилой дом в Янино-1

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Деревянный жилой дом на 1-й линии в посёлке Янино-1 в Ленинградской области загорелся в шестом часу вечера 7 августа 2019 года. Пламя охватило все здание. Оттуда идут клубы темно-серого дыма. Службы быстрого реагирования прибыли к месту возгорания, рассказали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». Пользователь социальной сети «ВКонтакте» Александр прокомментировал видеозапись, присланную очевидцами: «на видео тушат ведром».

Другие сочувствующие переживают, что пожар во Всеволожском районе возник неспроста. По версии некоторых читателей, на месте дома хотят построить многоэтажное жильё.

Андрей предполагает: «Скоро видать многоэтажки расти начнут!!!».

Александр: «Там уже все дома пожгли. Одни ларьки да магазины».

Около горящего здания стоят десятки домов. Они находятся около Кольцевой автодороги.

Захар СТЕПНОЙ

Пожар в Ялнино.

ИСТОЧНИК KP.RU