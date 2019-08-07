Думская и часть улицы Ломоносова будут пешеходными по праздникам и выходным
На знаменитой барной улице в центре Петербурга поставили дорожные знаки «Пешеходная зона». Теперь Думская улица и часть улицы Ломоносова будут свободны от автомобилистов по выходным и праздничным дням.
– Ограничение движения с помощью установки дорожных знаков «Пешеходная зона» введено 26 июля, – сообщают в Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга.
Пешеходная зона выходного дня охватит всю Думскую целиком, а улицу Ломоносова – на отрезке от Садовой до набережной канала Грибоедова.
– С 26 июля на Думской улице введено и ограничение остановки автотранспорта с 22:00 до 07:00, – добавляют в ведомстве.
Благодаря этой мере, Думская улица отныне стала свободной от ночных таксистов и нетрезвых посетителей местных заведений, которые прибыли сюда за рулем, не только по выходным, но и по будням.
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ИСТОЧНИК KP.RU