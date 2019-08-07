Под арест отправили второго футбольного фаната, который дрался с ОМОН на мачте «Зенит» – «Краснодар»

7 Авг. 20:42 2019-08-07T20:42:48+03:00

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Второй футбольный болельщик, который стал участником драки с ОМОН в перерыве игры «Зенита» с «Краснодаром» на стадионе на Крестовском в субботу, 3 августа, схлопотал арест.

– Судом в отношении 28-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщают в ГСУ СК по Петербургу. – Ему предъявлено обвинение по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Фанату грозит десять лет за решеткой. По мнению следствия, мужчина специально ударил сотрудника батальона ОМОН, который в тот вечер следил за порядком на «Газпром Арене». В итоге росгвардеец получил сотрясение мозга и перелом костей лица. Травмы расценили как опасные для здоровья и жизни.

На днях под арест отправили еще одного болельщика. 25-летнему мужчине также вменяют насилие к представителю власти. Оба фаната пробудут в сизо минимум два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU