Под арест отправили второго футбольного фаната, который дрался с ОМОН на мачте «Зенит» – «Краснодар»
Второй футбольный болельщик, который стал участником драки с ОМОН в перерыве игры «Зенита» с «Краснодаром» на стадионе на Крестовском в субботу, 3 августа, схлопотал арест.
– Судом в отношении 28-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщают в ГСУ СК по Петербургу. – Ему предъявлено обвинение по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
Фанату грозит десять лет за решеткой. По мнению следствия, мужчина специально ударил сотрудника батальона ОМОН, который в тот вечер следил за порядком на «Газпром Арене». В итоге росгвардеец получил сотрясение мозга и перелом костей лица. Травмы расценили как опасные для здоровья и жизни.
На днях под арест отправили еще одного болельщика. 25-летнему мужчине также вменяют насилие к представителю власти. Оба фаната пробудут в сизо минимум два месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU