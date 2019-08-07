2019-08-07T21:34:09+03:00
Происшествия

В Зеленогорске «Аллегро» сбил перебегающего железную дорогу

Мужчину буквально порубило на части
Анна ПОСЛЯНОВА
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На движение поездов трагедия не повлияла. Фото: «Мегаполис»На движение поездов трагедия не повлияла. Фото: «Мегаполис»
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Картину не для слабонервных наблюдали сегодня днем, 7 августа, на железнодорожной станции в Зеленогорске. Один из пассажиров решил перебраться через рельсы и шпалы в неположенном месте – и попал под скоростной поезд «Аллегро».

Погибшего фактически четвертовало. Фото: vk.com/zebryza

Погибшего фактически четвертовало. Фото: vk.com/zebryza

Несчастье произошло около 16 часов. У «Аллегро» в Зеленогорске остановки нет, так что поезд и не думал сбавлять скорость. В результате нарушителя буквально порубило на части, а специалисты, пришедшие зафиксировать трагедию, обнаружили на путях и рядом с ними несколько фрагментов тела... Пользователи сети, глядя на страшные снимки, признаются, что на них сложно разглядеть человека.

Несчастного быстро убрали с путей. Фото: «Мегаполис»

Несчастного быстро убрали с путей. Фото: «Мегаполис»

На движение самих скоростных поездов до Хельсинки и других электричек и поездов несчастный случай не повлиял. Погибшего оперативно убрали с дороги. Обычно, особенно в случаях, когда состав движется на полном ходу, машинист не в силах затормозить: резкая остановка может привести к серьезным травмам у пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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