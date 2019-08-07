7 Авг. 23:05 2019-08-07T23:05:57+03:00

За жизнь пострадавшего автомобилиста борются врачи, а его оппонента ищет полиция. Фото: Иван ВИСЛОВ

Один водитель упал на асфальт, истекая кровью, второй прыгнул в машину и скрылся [видео]

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Дорожный конфликт на съезде с моста Александра Невского на Заневский проспект и аварией-то не назвать: кто-то кого-то невежливо подрезал. Обошлась без пострадавших. Но участники авторазборки быстро исправили это упущение: в ход пошли кулаки и холодное оружие.

«Хюндай Солярис» и «Део Нексия» притормозили на островке в районе съезда сегодня, 7 августа, около половины девятого вечера. Из иномарок вышли молодые люди в спортивных костюмах. Завязалась драка, в которой участвовало восемь человек. В какой-то момент водитель «Нексии» упал.

– Тридцатилетний водитель автомобиля «Део Нексия» получил ножевое ранение и был госпитализирован, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Его оппоненты скрылись с места происшествия.

Полиция уже разыскивает участника драки, который воспользовался ножом. За здоровье пострадавшего автомобилиста борются врачи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/724737" frameborder="0"></iframe> Дорожный конфликт у моста Александра Невского закончилась поножовщиной.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU