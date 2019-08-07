Дорожный конфликт у моста Александра Невского закончилась поножовщиной
Дорожный конфликт на съезде с моста Александра Невского на Заневский проспект и аварией-то не назвать: кто-то кого-то невежливо подрезал. Обошлась без пострадавших. Но участники авторазборки быстро исправили это упущение: в ход пошли кулаки и холодное оружие.
«Хюндай Солярис» и «Део Нексия» притормозили на островке в районе съезда сегодня, 7 августа, около половины девятого вечера. Из иномарок вышли молодые люди в спортивных костюмах. Завязалась драка, в которой участвовало восемь человек. В какой-то момент водитель «Нексии» упал.
– Тридцатилетний водитель автомобиля «Део Нексия» получил ножевое ранение и был госпитализирован, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Его оппоненты скрылись с места происшествия.
Полиция уже разыскивает участника драки, который воспользовался ножом. За здоровье пострадавшего автомобилиста борются врачи.
Дорожный конфликт у моста Александра Невского закончилась поножовщиной.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU