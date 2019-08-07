2019-08-07T23:29:16+03:00
Спорт

Баскетбольный «Зенит» пополнил тяжелый форвард Уилл Томас

В составе «Валенсии» спортсмен стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании и Еврокубка
Анна ПОСЛЯНОВА
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В «Зените» уверены, что опыт, мастерство и самоотдача Томаса помогут в важном и сложном сезоне. Фото: БК «Зенит»В «Зените» уверены, что опыт, мастерство и самоотдача Томаса помогут в важном и сложном сезоне. Фото: БК «Зенит»
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MVP, самый ценный игрок регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации по итогам финала Еврокубка, Уилл Томас теперь в «Зените».

– Моя семья и я счастливы, что в моей карьере появилась возможность поиграть за «Зенит», – признается спортсмен. – Мы слышали только хорошее и о городе, и о клубе как организации. Не могу дождаться, когда наконец начну готовиться к наступающему сезону в составе моей новой команды.

За плечами у 33-летнего тяжелого форварда – бельгийские «Льеж Баскет» и «Остенде», грузинская «Армия» и турецкая «Каршияка», итальянский «Авеллино» и испанская «Уникаха». Там в 2014-ом Томас познакомился с нынешним главным тренером «Зенита» Жоаном Плазой. Спустя два года он перешел в «Валенсию», в составе которой стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании и Еврокубка.

В минувшем сезоне показатели Томаса составили 11,8 очка, 3,7 подбора, 1,7 передачи за 23,5 минуты на паркете. Всего форвард провел в чемпионате 16 игр, занял первое место в финальной серии по проценту трехочковых, общему количеству очков и сыгранных минут. Более того, Томас попал в пятерку лучших баскетболистов по общему количеству подборов и в десятку – по передачам.

– Тренерский штаб планировал Томаса в качестве одного из ключевых игроков еще в начале работы по построению команды на новый сезон, – отмечает директор «Зенита» Александр Церковный. – Хотя формат выступления «Зенита» сменился на Евролигу, значимость Уилла в наших планах существенно не изменилась. Я рад, что, несмотря на определенные сложности, удалось договориться. Уверен, его опыт, мастерство и самоотдача помогут нам в очень важном и крайне сложном сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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