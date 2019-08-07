2019-08-07T23:47:56+03:00
Общество

145-летие российской тельняшки отметят в Петропавловке

Петербург начал подготовку к Международному морскому фестивалю
Анна ПОСЛЯНОВА
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На все мероприятия Морского фестиваля будут пускать бесплатно.На все мероприятия Морского фестиваля будут пускать бесплатно.Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
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Санкт-Петербургский международный морской фестиваль не за горами, а потому город начал подготовку: на праздник выделили субсидии. Военно-морские торжества, организованные при поддержке ВМФ России, традиционно развернутся в Петропавловке уже в сентябре.

– В рамках фестиваля будет отмечаться День российской тельняшки. В 2019 году этой морской рубашке исполнится 145 лет, – сообщают в Администрации Санкт-Петербурга. – По традиции, на мероприятии будет поднят флаг праздника с изображенной на нем тельняшкой. Флаг предоставит руководитель объединения «Митьки» Дмитрий Шагин.

Фестиваль включит обширную концертную программу, мастер-классы, соревнования. Для гостей Заячьего острова организуют интерактивные зоны. Частью фестиваля станет и принятие кадетами Морской школы присяги.

На все мероприятия Морского фестиваля будут пускать бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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