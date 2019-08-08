2019-08-08T00:46:29+03:00
Экономика

Смольный продает акции банка «Санкт-Петербург» и авиакомпании «Россия»

Продажей такого объема активов город получит 2,7 миллиарда рублей
Анна ПОСЛЯНОВА
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На приватизацию отправят два пустующих дома-памятника и пару поликлиник.На приватизацию отправят два пустующих дома-памятника и пару поликлиник.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Комитет по имуществу Петербурга подготовил любопытные правки в Программу приватизации госимущества на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. До конца года город будет рассчитывать не на ноль рублей доходов от приватизации госимущества, как значится в программе сейчас, а на 2,7 миллиарда рублей.

Для этого Смольный планирует продать акции нескольких государственных и коммерческих организаций. На приватизацию отправят ремонтно-эксплуатационное предприятие «Парголово», два пустующих дома-памятника в Петербурге и Петергофе.

В числе акций и долей, с которыми не прочь распрощаться город, – полтысячной процента в банке «Санкт-Петербург», десять процентов в Международной товарносырьевой бирже, четверть акций авиакомпании «Россия». Полностью продать планируют стоматологические поликлиники №21 и №24, а также скандальную компанию «Авенариум плюс».

Сейчас проект поправки проходит антикоррупционную экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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