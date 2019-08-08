Прогноз погоды на 8 августа в Санкт-Петербурге: Тепло и кратковременные дожди
Увы и ах, но петербуржцам вновь придется немного помокнуть. Несмотря не светящее в небе солнце, синоптики предупреждают горожан об осадках, которые ожидаются в Северной столице в четверг. Зато на улице будет достаточно тепло.
- 8 августа в Санкт-Петербурге будет облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Температура воздуха составит +20...+22 градуса. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.
К сожалению, на ближайшие дни прогноз опять не радует. В пятницу в городе на Неве также ожидаются дожди и даже грозы, а вот в субботу обещаны пока только ночные осадки. Впрочем, изменчивая петербургская погода в любой момент может преподнести сюрприз, поэтому выкладывать зонтик из сумки еще рановато. А там и осень настанет.
ИСТОЧНИК KP.RU