На проспекте Народного Ополчения девушка на «КИА» насмерть сбила пешехода

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-08T09:36:27+03:00

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Смертельное ДТП произошло вечером среды в Красносельском районе Санкт-Петербурга. У дома номер 219 по проспекту Народного Ополчения иномарка сбила пешехода. По предварительным данным, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.

- В 23:10 7 августа вне зоны пешеходного перехода женщина-водитель автомобиля «Киа Соул» совершила наезд на мужчину возрастом около 30 лет,- сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Удар оказался для мужчины смертельным. Прибывшие на место аварии медики уже ничем не смогли помочь пешеходу.

Возможно, что причиной трагедии стала плохая видимость, ведь авария произошла уже в сумерках. Впрочем, разбираться кто виноват в смертельном инциденте будут сотрудники дорожной инспекции.

В ГИБДД еще раз призывают петербуржцев соблюдать правила дорожного движения, а пешеходам настоятельно советуют носить светоотражающие элементы на одежде, чтобы в темноте их было видно.

ИСТОЧНИК KP.RU