Из-за аварии товарного состава на Октябрьской железной дороге задержан пассажирский поезд
Авария товарного состава, произошедшая на Октябрьской железной дороге, задержала движение одного из пассажирских поездов на четыре часа. Из-за схода с рельсов нескольких товарных вагонов на участке Бологое – Дно, пришлось срочно менять график следования.
- 8 августа 2019 года в 03:45 на станции Старая Русса Санкт-Петербург-Витебского региона Октябрьской железной дороги произошел сход вагонов в грузовом поезде, - сообщает пресс-служба ОЖД.
Масштаб ЧП оказался не слишком большим. По счастью, люди при инциденте не пострадали, ущерба экологии также не замечено ( что было в вагонах ОЖД не сообщает), а вот пути оказались повреждены.
Чтобы починить пути и вернуть «товарняк» на колеса, потребовалось время. Из-за этого поезд маршрута «Москва-Псков» задержали в пути больше, чем на четыре часа.
В ОДЖ приносят извинения за неудобства и советуют пассажирам отслеживать информацию за изменением в движении поездов.
ИСТОЧНИК KP.RU