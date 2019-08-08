2019-08-08T09:47:37+03:00
Происшествия

Из-за аварии товарного состава на Октябрьской железной дороге задержан пассажирский поезд

Несколько грузовых вагонов сошли с рельсов на станции Старая Русса в Новгородской области
Петр КИБЕР
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В Новгородской области с рельсов сошел товарный состав.В Новгородской области с рельсов сошел товарный состав.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Авария товарного состава, произошедшая на Октябрьской железной дороге, задержала движение одного из пассажирских поездов на четыре часа. Из-за схода с рельсов нескольких товарных вагонов на участке Бологое – Дно, пришлось срочно менять график следования.

- 8 августа 2019 года в 03:45 на станции Старая Русса Санкт-Петербург-Витебского региона Октябрьской железной дороги произошел сход вагонов в грузовом поезде, - сообщает пресс-служба ОЖД.

Масштаб ЧП оказался не слишком большим. По счастью, люди при инциденте не пострадали, ущерба экологии также не замечено ( что было в вагонах ОЖД не сообщает), а вот пути оказались повреждены.

Чтобы починить пути и вернуть «товарняк» на колеса, потребовалось время. Из-за этого поезд маршрута «Москва-Псков» задержали в пути больше, чем на четыре часа.

В ОДЖ приносят извинения за неудобства и советуют пассажирам отслеживать информацию за изменением в движении поездов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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