В Ленобласти жена заперла пьяного мужа в гараже, а он расстрелял ее из обреза

СЕГОДНЯ 10:13 2019-08-08T10:13:23+03:00

В Ленобласти запертый в гараже мужчина подстрелил женщину из охотничьего ружья. Фото: Оксана БРОВАЧ

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Полиция Лужского района завела уголовное дело в отношении местного жителя, который выстрелил в женщину из охотничьего обреза. По словам самого стрелка, это произошло случайно.

- Мужчина 1966 года рождения, находясь в помещении гаража, в состоянии алкогольного опьянения из обреза охотничьего ружья произвел выстрел в дверь гаража, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Картечь пробила гаражные ворота насквозь и ранила находившуюся снаружи 48-летнюю женщину. С огнестрельным ранением рюшной полости пострадавшая была экстренно госпитализирована в местную больницу. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

По предварительным данным, жена сама заперла мужа в гараже, пока он спал. Проснувшись, непротрезвевший «охотник», чтобы выбраться, решил пальнуть в дверь. То, что за ней может кто-то стоять, он подумать не успел.

Теперь жителю деревни Славянка придется ответить перед законом по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». До суда его оставили под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU