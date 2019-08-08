Украденный из санатория банкомат нашли вскрытым на пляже Финского залива

СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-08T10:33:38+03:00

Полиция Петербурга задержала подозреваемых в краже банкомата из санатория в Сестрорецке Фото: Борис КУДРЯВОВ

Из аппарата похищено более 4 миллионов рублей

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У истории с кражей банкомата из санатория в Курортном районе Санкт-Петербурга появилось продолжение. После того, как распотрошенный аппарат был найден на пляже Финского залива, полиция бросилась на поиски преступников и оперативно задержала подозреваемых.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны

участники организованной группы, занимающейся хищениями денежных средств из

банкоматов и платежных терминалов: мужчины в возрасте 35, 36 и 40 лет, - сообщили в главном управлении МВД Северной столицы.

Во время обысков у задержанных по местам жительства, правоохранители нашли много вещей, которые напрямую намекают на преступную деятельность: четыре мобильных телефона, три радиостанции, металлическая тележка, чтобы возить банкомат, две фомки, три монтировки, два молотка. Там же полицейские нашли часть похищенных денег – 2,6 миллиона рублей.

Всего из банкомата было украдено более 4 миллионов рублей. Аппарат похитили из здания санатория в Сестрорецке, оттащили на 500 метров на пляж Финского залива, где вскрыли, забрали деньги и бросили «загорать».

Сейчас по делу возбуждено уголовное дело. Полиция проверяет, причастны ли эти подозреваемые к другим подобным кражам.

ИСТОЧНИК KP.RU