На Загородном проспекте петербуржец в трусах и с бубном пел с карниза «Выхода нет»
В 2019 году петербургская рок-группа «Сплин» отметила 25-летний юбилей своего существования. Возможно именно этому было посвящено «выступление» жителя Северной столицы, которого утром заметили в окне одного из домов на Загородном проспекте. Мужчина в шортах и с бубном исполнял песню «Выхода нет».
- Танцы с бубном на Загородном проспекте, - подписал видео автор ролика, опубликовавший его в соцсетях.
Другие горожане также не упустили момента поиронизировать.
- Типа шаманы хорошую погоду вызывают?, - вопрошают петербуржцы, вспоминая о дождях, задержавшихся в Северной столице.
Другие же как раз готовятся обвинить певца в непогоде.
- Вот он и попался, вызыватель дождя. Ну, если сегодня промокну, то знаю кого и где искать, - пишет соскучившийся по солнцу петербуржец.
Другие горожане предположили, что мужчина в окне - системный администратор, который пытается устранить поломку компьютерной сети, а некоторые вспомнили шамана с Парнаса, о котором «Комсомолка» писала накануне.
- Это конкурент парнасскому шаману! Делят сферы влияния, - шутят жители Северной столицы.
Танцы с бубном на Загородном проспекте.Петербуржец в трусах пел из открытого окна песню "Сплин" "Выхода нет". Видео: vk.com/unreleased_dtp
ИСТОЧНИК KP.RU