На Загородном проспекте петербуржец в трусах и с бубном пел с карниза «Выхода нет»

СЕГОДНЯ 10:44 2019-08-08T10:44:47+03:00

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В 2019 году петербургская рок-группа «Сплин» отметила 25-летний юбилей своего существования. Возможно именно этому было посвящено «выступление» жителя Северной столицы, которого утром заметили в окне одного из домов на Загородном проспекте. Мужчина в шортах и с бубном исполнял песню «Выхода нет».

- Танцы с бубном на Загородном проспекте, - подписал видео автор ролика, опубликовавший его в соцсетях.

Другие горожане также не упустили момента поиронизировать.

- Типа шаманы хорошую погоду вызывают?, - вопрошают петербуржцы, вспоминая о дождях, задержавшихся в Северной столице.

Другие же как раз готовятся обвинить певца в непогоде.

- Вот он и попался, вызыватель дождя. Ну, если сегодня промокну, то знаю кого и где искать, - пишет соскучившийся по солнцу петербуржец.

Другие горожане предположили, что мужчина в окне - системный администратор, который пытается устранить поломку компьютерной сети, а некоторые вспомнили шамана с Парнаса, о котором «Комсомолка» писала накануне.

- Это конкурент парнасскому шаману! Делят сферы влияния, - шутят жители Северной столицы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/724795" frameborder="0"></iframe> Танцы с бубном на Загородном проспекте.Петербуржец в трусах пел из открытого окна песню "Сплин" "Выхода нет". Видео: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU