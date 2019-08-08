Скульптура «Венера Парнасская» с видеокамерой вместо головы появилась в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-08T11:00:50+03:00

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В Санкт-Петербурге появилась новая скульптура: знаменитая фигура Венеры Милосской с камерой видеонаблюдения вместо головы. Инсталляцию создал и установил в четверг, 8 августа, уличный художник Loketski. Работа является отсылкой к недавнему перформансу «Пугало», когда видеокамера появилась вместо отбитой головы у статуи на доме Кирилловых в центре города.

Камеру с исторического дома очень быстро сняли. А Loketski решил вступить в творческий диалог и представил свои размышления на тему камер наблюдения в современном мире в виде инсталляции, которую установил на пустыре в Парнасе. Называется она «Венера Парнасская».

Фото: Instagram Loketski

- «Венера Парнасская» снабжена действующей камерой наблюдения, и в случае покушения может себя защитить. Система охраны у Богини любви на голову выше, чем у Бога виноделия*, который так символично утратил вместилище разума в схватке со своим последователем, любителем крепкого (фасад дома Кирилловых на Б. Пушкарской). Коммунальщики, воры, вандалы, кто бы вы ни были, даже не пытайтесь! Гнев богов обрушится на вас, - подписал художник фото работы на своей странице в соцсети.

По всей видимости, Loketski собирается отследить людей, которые уберут его работу. Ведь творчество уличных художников не долговечно. На это намекает надпись на постаменте: Красоту спасет Stream(постоянный поток, передача информации). Возможно, эти кадры будут использоваться для новой инсталляции.

ИСТОЧНИК KP.RU