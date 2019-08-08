2019-08-08T11:26:58+03:00
Происшествия

За выкинутую бутылку из окна петербуржцу грозит 10 лет тюрьмы

Стеклянная тара упала с 15 этажа на голову прохожего
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцу грозит тюрьма за выкинутую из окна бутылкуПетербуржцу грозит тюрьма за выкинутую из окна бутылкуФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых в скором времени окажется 31-летний местный житель, который из-за своей невоспитанности поможет ближайшие десять лет провести в тюрьме. Мужчина швырнул в окно стеклянную бутылку, которая разбилась о голову проходящего мимо человека.

- Инцидент произошел около одиннадцати часов вечера в июне 2018 года. Обвиняемый был дома на кухне в квартире на проспекте Маршака Красногвардейского района, взял стеклянную бутылку объемом 0,75 и выкинул ее, только не в мусорное ведро, а просто в окно, - сообщили в прокуратуре Петербурга.

О высокой культуре человека, швыряющего мусор в окно, можно здесь не говорить. Бутылка вылетела с высоты 15-го этажа и приземлилась ровно на голову проходившему возле дома человеку. Не сложно представить, что от такого удара прохожий оказался в больнице в тяжелом состоянии, хотя все могло бы закончиться куда плачевнее.

Мужчину задержали, свою вину он признал. Сейчас дело направится в суд для рассмотрения. За свое невоспитанное поведение петербуржец может провести 10 лет в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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