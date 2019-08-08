Битва между русичами и викингами пройдет в Парке 300-летия

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-08T11:29:13+03:00

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Красочная битва между викингами и русичами пройдет в ближайшие выходные в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Исторический фестиваль «День Ладоги», посвященный первой столице Древней Руси.

- Гостям мероприятия представится возможность погрузиться в эпоху Средневековья, узнать о зарождении и развитии Ладоги (ныне Старая Ладога) - одного из древнейших русских городов, - сообщает пресс-служба администрации Приморского района.

Посетители праздника смогут своими глазами увидеть атмосферу Руси VIII века. А на пляже парка реконструкторы устроят показательный бой между русичами и викингами. Кроме этого свое мастерство станут лучники и хлыстовики, а также фехтовальщики на мечах.

Также в программе мероприятия запланированы мастер-классы по древним ремеслам, тематические интерактивные зоны с аниматорами и концертная программа.

Фестиваль состоится 10 августа с 13:00 до 18:00. Вход для всех бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU