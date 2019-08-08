Два человека погибли в массовой аварии на КАД

СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-08T12:00:30+03:00

В районе Колтушского шоссе на внешнем кольце столкнулись четыре автомобиля

Изменить размер текста: A A

О серьезном ДТП с погибшими сообщают в соцсетях петербургские автомобилисты. По словам очевидцев, на внешнем кольце трассы в районе пересечения с Колтушским шоссе столкнулись четыре автомобиля. Два человека погибли.

- Столкнулись грузовик и три легковых. Перекрыты два левых ряда. Собирается серьезная пробка, - пишут очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На данный момент на месте происшествия работают все экстренные службы города. ГИБДД обеспечивает движение по участку с аварийными автомобилями, а медики и спасатели работают с пострадавшими. Предварительно сообщается о двух погибших.

С момента столкновения, которое произошло около 11 утра, на внешнем кольце КАД уже успела собраться серьезная пробка. От развязки с Мурманским шоссе до Колтушского шоссе все практически стоит. Скорость движения - не выше 5 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU