2019-08-08T12:00:30+03:00
Происшествия

Два человека погибли в массовой аварии на КАД

В районе Колтушского шоссе на внешнем кольце столкнулись четыре автомобиля
Петр КИБЕР
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Смертельное ДТП на КАД собрало огромную пробку на внешнем кольце. Фото: vk.com/spb_todayСмертельное ДТП на КАД собрало огромную пробку на внешнем кольце. Фото: vk.com/spb_today
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О серьезном ДТП с погибшими сообщают в соцсетях петербургские автомобилисты. По словам очевидцев, на внешнем кольце трассы в районе пересечения с Колтушским шоссе столкнулись четыре автомобиля. Два человека погибли.

- Столкнулись грузовик и три легковых. Перекрыты два левых ряда. Собирается серьезная пробка, - пишут очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На данный момент на месте происшествия работают все экстренные службы города. ГИБДД обеспечивает движение по участку с аварийными автомобилями, а медики и спасатели работают с пострадавшими. Предварительно сообщается о двух погибших.

С момента столкновения, которое произошло около 11 утра, на внешнем кольце КАД уже успела собраться серьезная пробка. От развязки с Мурманским шоссе до Колтушского шоссе все практически стоит. Скорость движения - не выше 5 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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