2019-08-08T12:32:36+03:00
Происшествия

Труп немца нашли в гостиничном номере в центре Петербурга

Иностранец как раз собирался вернуться на родину
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В гостиничном номере в Петербурга нашли мертвого немцаВ гостиничном номере в Петербурга нашли мертвого немцаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге в гостинице «Москва», расположенной на площади Александра Невского, нашли труп иностранца. Тело покойного немца находилось в номере отеля, который он снимал. Смертью иностранного туриста занимаются медики.

- Труп 80-летнего гражданина Германии был обнаружен около 6 часов утра в среду, 7 августа, в его номере на четвертом этаже гостиницы. При первичном смотре, следов насильственной смерти на теле обнаружено не было, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Вероятнее всего, пожилой иностранец умер естественным путем. Точную причину смерти удастся выяснить только после вскрытия тела.

Примечательно, что престарелый немец приехал в Санкт-Петербург по туристической визе 30 июля, а сегодня, 8 августа, собирался вернуться на родину. Сейчас его тело находится в Северной столице.

Напомним, что трагически закончилась поездка в Петербург для 64-летней туристки из Китая. Во время ужина в ресторане женщине неожиданно стало плохо и она скончалась прямо за столом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Детский сад в виде сказочного замка откроется в петербургском Колпино
На Октябрьской набережной «Матиз» сбил летящий на встречу мотоцикл
Жители Васильевского острова третью неделю жалуются на отсутствие горячей воды
Пьяный житель Ленобласти спалил дом вместе со своей матерью и девушкой
В Петербурге откроется первый «самокатшеринг»
Общественный транспорт изменит движение в Петербурге на Курбан-байрам
Петербуржец обстрелял соседей, которые мешали ему спать
На трассе Стрельна-Пески пьяный пешеход упал под трактор и погиб
Нападающий Антон Заболотный ушел из «Зенита» в «Сочи»
Петербургских четверняшек выписали из роддома в день рождения мамы
В честь дня рождения Ленинградский зоопарк разыгрывает кормление жирафа Сони
СК начал проверку после падения малыша с лестницы в Светогорске
В саду 30-летия Октября торжественно запустили восстановленный фонтан
На Васильевском острове появится Центр Сергея Курехина
За рекламу с предложением «кастрации мужей» на ветеринаров завели дело
Лидера группировки «черных риэлторов» в Петербурге приговорили к 7, 5 годам тюрьмы