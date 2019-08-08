Труп немца нашли в гостиничном номере в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-08T12:32:36+03:00

Иностранец как раз собирался вернуться на родину

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В Санкт-Петербурге в гостинице «Москва», расположенной на площади Александра Невского, нашли труп иностранца. Тело покойного немца находилось в номере отеля, который он снимал. Смертью иностранного туриста занимаются медики.

- Труп 80-летнего гражданина Германии был обнаружен около 6 часов утра в среду, 7 августа, в его номере на четвертом этаже гостиницы. При первичном смотре, следов насильственной смерти на теле обнаружено не было, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Вероятнее всего, пожилой иностранец умер естественным путем. Точную причину смерти удастся выяснить только после вскрытия тела.

Примечательно, что престарелый немец приехал в Санкт-Петербург по туристической визе 30 июля, а сегодня, 8 августа, собирался вернуться на родину. Сейчас его тело находится в Северной столице.

Напомним, что трагически закончилась поездка в Петербург для 64-летней туристки из Китая. Во время ужина в ресторане женщине неожиданно стало плохо и она скончалась прямо за столом.

ИСТОЧНИК KP.RU