Космическое шоу: в ночь на 13 августа петербуржцы смогут увидеть метеорный поток Персеиды

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-08T12:42:34+03:00

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Уже на следующей неделе жители Петербурга смогут своими глазами увидеть одно из самых красивых зрелищ на Земле - метеорный поток Персеиды. Падающие в ночном небе звезды - настоящее шоу космического масштаба. И если погода не подведет, то в ночь с 12 на 13 августа наблюдать за «звездным дождем» можно будет на всей европейской территории России.

- Звездное небо августа украсит традиционный августовский звездопад из созвездия Персей – Персеиды, пик потока придется на 12-13 августа, когда, по прогнозам Международной Метеорной Организации, ожидается до 100 метеоров в час, - сообщает пресс-служба Московского планетария.

Вообще Персеиды «падают» каждый год в период с 17 июля по 26 августа, но близкое полнолуние, которое произойдет 15 августа, помещает наблюдать за метеорами, поэтому в Северном полушарии Земли лучший момент увидеть зрелище - первая половина августа.

Чтобы рассмотреть поток метеоров без помех, специалисты советуют выехать за город, где нет «засветки». Перед просмотром лучше не включать фары и фонари, чтобы глаза привыкли к темноте. Смотреть за небесным шоу больше часа не рекомендуется.

ИСТОЧНИК KP.RU