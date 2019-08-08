2019-08-08T12:42:34+03:00
Общество

Космическое шоу: в ночь на 13 августа петербуржцы смогут увидеть метеорный поток Персеиды

Это одно из самых красивых зрелищ по мнению астрономов
Петр КИБЕР
Поделиться:
В ночь с 12-13 августа петербуржцы смогут увидеть "звездный дождь". Фото: facebook.com/astroalert/ AstroAlert "Наблюдательная астрономия"В ночь с 12-13 августа петербуржцы смогут увидеть "звездный дождь". Фото: facebook.com/astroalert/ AstroAlert "Наблюдательная астрономия"
Изменить размер текста:

Уже на следующей неделе жители Петербурга смогут своими глазами увидеть одно из самых красивых зрелищ на Земле - метеорный поток Персеиды. Падающие в ночном небе звезды - настоящее шоу космического масштаба. И если погода не подведет, то в ночь с 12 на 13 августа наблюдать за «звездным дождем» можно будет на всей европейской территории России.

- Звездное небо августа украсит традиционный августовский звездопад из созвездия Персей – Персеиды, пик потока придется на 12-13 августа, когда, по прогнозам Международной Метеорной Организации, ожидается до 100 метеоров в час, - сообщает пресс-служба Московского планетария.

Вообще Персеиды «падают» каждый год в период с 17 июля по 26 августа, но близкое полнолуние, которое произойдет 15 августа, помещает наблюдать за метеорами, поэтому в Северном полушарии Земли лучший момент увидеть зрелище - первая половина августа.

Чтобы рассмотреть поток метеоров без помех, специалисты советуют выехать за город, где нет «засветки». Перед просмотром лучше не включать фары и фонари, чтобы глаза привыкли к темноте. Смотреть за небесным шоу больше часа не рекомендуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Детский сад в виде сказочного замка откроется в петербургском Колпино
На Октябрьской набережной «Матиз» сбил летящий на встречу мотоцикл
Жители Васильевского острова третью неделю жалуются на отсутствие горячей воды
Пьяный житель Ленобласти спалил дом вместе со своей матерью и девушкой
В Петербурге откроется первый «самокатшеринг»
Общественный транспорт изменит движение в Петербурге на Курбан-байрам
Петербуржец обстрелял соседей, которые мешали ему спать
На трассе Стрельна-Пески пьяный пешеход упал под трактор и погиб
Нападающий Антон Заболотный ушел из «Зенита» в «Сочи»
Петербургских четверняшек выписали из роддома в день рождения мамы
В честь дня рождения Ленинградский зоопарк разыгрывает кормление жирафа Сони
СК начал проверку после падения малыша с лестницы в Светогорске
В саду 30-летия Октября торжественно запустили восстановленный фонтан
На Васильевском острове появится Центр Сергея Курехина
За рекламу с предложением «кастрации мужей» на ветеринаров завели дело
Лидера группировки «черных риэлторов» в Петербурге приговорили к 7, 5 годам тюрьмы