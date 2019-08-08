2019-08-08T12:56:27+03:00
Общество

Петербуржца отправили за решетку за неуплату алиментов своей дочери

За всю жизнь ребенка нерадивый отец перечислил на ее счет только две тысячи рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Нерадивого отца из Петербурга отправили в тюрьму за неуплату алиментов дочериНерадивого отца из Петербурга отправили в тюрьму за неуплату алиментов дочериФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге отец-уклонист отправится в тюрьму на полгода за неуплату алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери. Житель Петроградского района, 31-летний мужчина, лишь один раз перечислил на счет ребенка две тысячи рублей. Больше помощи от отца девочка не видела. На неплательщика пытались найти управу в виде исправительных работ, но не помогло.

- По решению суда 31-летний петербуржец должен выплачивать своей 7-летней дочери алименты – одну четвертую часть зарплаты. Однако за все время перечислил только 2 тысячи рублей, все остальное время официально не работал, а имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, у него не было, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Привлечь отца к ответственности пытались много раз. Сначала ему назначили 50 часов обязательных работ, которые он проигнорировал. Задолженность перед ребенком, тем временем, выросла до 104 тысяч рублей, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Уголовный суд взбодрил нерадивого отца. Он сразу же признал свою вину и раскаялся. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление с наказанием в виде исправительных работ сроком на 1 год, но задолженность не погасил, что суд счет отягчающим обстоятельством. Сейчас петербуржец отправится за решетку на полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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