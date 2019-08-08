Светофоры в Приморском районе Петербурга стали «говорящими»

СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-08T13:33:53+03:00

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В Приморском районе Санкт-Петербурга большую часть светофоров подключили к устройствам звукового голосового сопровождения по шести новым адресам. Эта система предназначена для того, чтобы обеспечить безопасность и удобство слабовидящих пешеходов.

- Устройство звукового голосового сопровождения дублирует сигналы пешеходного светофора речевыми сообщениями, обеспечивая слабовидящим пешеходам и представителям других маломобильных групп населения безопасность перехода проезжей части, - пояснили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы.

Сейчас обновленные светофоры появились на перекрестках: улицы Дибуновской с улицей Покрышева, на Савушкина со Стародеревенской, Отпиков и Стародеревенской, а также по Богатырскому проспекту, дом 61, Камышовой улице, 56 и Испытателей, 6.

Всего в 2019 году в Санкт-Петербурге будут обновлены 928 светофоров на 115 адресах в городе. Их перечень формируется на обращений Всероссийского общества слепых, специализированных государственных учреждений, органов исполнительной власти Северной столицы, а также районных администраций и жителей города.

ИСТОЧНИК KP.RU