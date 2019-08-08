В Санкт-Петербурге пройдут заезды «Формулы-1»

СЕГОДНЯ 13:35 2019-08-08T13:35:44+03:00

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Уже через две недели жители и гости Санкт-Петербурга смогут своими глазами увидеть гоночный болид «Формулы-1». Показательные заезды в самом центре Северной столицы в рамках рекламной промо-компании устраивает одна из автозаправочных сетей. Гонять по городу приглашен российский пилот «королевских гонок» Даниил Квят.

- 24 августа 2019 года впервые в истории в Санкт-Петербурге состоятся показательные заезды Scuderia Toro Rosso, - сообщается на сайте гоночной команды.

В рамках шоу Даниил Квят сделает четыре показательных заезда по Адмиралтейскому проспекту. Каждый - продолжительностью 15 минут. Ну а чтобы зрители все остальное время не скучали, организаторы задумали показать петербуржцам мотофристайл от известного шоу-байкера Алексея Колесникова, а также дрифт на «дакаровском» гоночном «Камазе» по историческому центру города на Неве.

ИСТОЧНИК KP.RU