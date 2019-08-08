2019-08-08T13:56:11+03:00
Происшествия

Лидера группировки «черных риэлторов» в Петербурге приговорили к 7, 5 годам тюрьмы

Мошенники отбирали квартиры умерших, пропавших, сумасшедших и пьющих людей
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге осудили лидера группировки "черных риэлторов"В Петербурге осудили лидера группировки "черных риэлторов"Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге в четверг, 8 августа, вынесен приговор лидеру ОПГ «черных риэлторов» Максиму Овечкину, который руководил мошенническими схемами по завладению прав на чужую недвижимость.

- По версии следствия, в 2001 году Овечкин разработал план о создании под своим руководством преступной группировки, определив ее структуру таким образом, что каждый участник имел определенный круг обязанностей и выполнял конкретную роль. Жертвами «черных риэлторов» становились малоимущие петербуржцы, которых либо обманывали, либо убивали, - сообщили в следственном комитете Северной столицы.

В ОПГ было четкое распределение ролей, были установлены несколько уровней взаимодействия между его членами, позволявших им непосредственно постоянно не контактировать с лицами из низовых звеньев. Сам Овечкин руководил всем процессом, координировал действия его участников, распределял роли, подыскивал новых жертв, давал указания о вывозе под обманным предлогом владельцев квартир с места их проживания, а также участвовал в нападениях.

Обычно мошенники посягались на квартиры, владельцы которых умерли либо пропали без вести, пенсионеры, лица, страдающие психическими заболеваниями, алкоголики или находящиеся в тяжелых жизненных обстоятельствах.

Лидеру группировки мошенников в качестве наказания дали 7 лет и 6 месяцев в колонии строго режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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