На Васильевском острове появится Центр Сергея Курехина

СЕГОДНЯ 14:36 2019-08-08T14:36:35+03:00

Работы в бывшем кинотеатре «Прибой» начнутся уже в ближайшее время

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Появление Центра Сергея Курехина, о котором в Петербурге говорят последние несколько лет, наконец может стать реальностью. Смольный заключил контракт на перепроектирование здания бывшего кинотеатра «Прибой» на Среднем проспекте Васильевского острова, где и расположится Центр.

- Еще в сентябре 2015 года был объявлен конкурс на реконструкцию здания. Проект предусматривал надстройку центра до трех этажей и обустройство террасы. Также подрядчик должен был установить лифты, заменить лестницы, перекрытия, витражи, - пишет газета «Петербургский дневник».

Здесь должны были появиться два концертных зала, музей медиамеханики, музей ленинградской рок-культуры и кафе. Но во время работ что-то пошло не так и здание дало просадку.

После обследования стало ясно, что необходимо укрепить фундамент, заменить часть перекрытий, и переделать кладку одной из стен. В итоге дело затянулось на три с лишним года. Только сейчас заключен контракт на разработку проекта который будет готов к 2019 году. Сдать готовый объект должны в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU