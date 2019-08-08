2019-08-08T15:00:44+03:00
Общество

В саду 30-летия Октября торжественно запустили восстановленный фонтан

Городское украшение стало победителем конкурса «Фонтан для горожан»
Лилия КОЗЛОВА
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В Невском районе торжественно запустили победителя конкурса «Фонтан для горожан» / Фото: СмольныйВ Невском районе торжественно запустили победителя конкурса «Фонтан для горожан» / Фото: Смольный
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В четверг, 8 августа, в саду 30-летия Октября прошло торжественное открытие фонтана, который много лет стоял в забвении. Новую жизнь в него вдохнули в рамках программы «Фонтан для горожан», отремонтировав украшение даже раньше предполагаемого срока. Надо отметить, что именно этот объект набрал наибольшее количество голосов во время весеннего опроса.

- Этот сад и фонтан появились благодаря инициативе активистов еще в 40-х годах, которые своими руками превратили пустырь в комфортную зону для отдыха. Сегодня неравнодушие местных жителей снова изменило облик этой территории. Уверен, что этот фонтан станет новой точкой притяжения на карте района, - отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский.

Ремонт фонтана начался 29 мая. За два месяца рабочие полностью демонтировали старую чашу фонтана и установили новую из более прочных современных материалов, построили камеры водоподготовки и управления для координации движения водных потоков, наладили электроснабжение, а также проложили сети водоснабжения и водоотведения. Обновленный фонтан оборудован энергосберегающей подсветкой и дополнительными насадками для формирования водной картины.

Теперь жители Невского района могут отдыхать, любуясь журчащим фонтаном. Работать он будет ежедневно с 8:00 до 23:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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