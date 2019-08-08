2019-08-08T15:01:04+03:00
Происшествия

СК начал проверку после падения малыша с лестницы в Светогорске

Мальчик испугался кошки и упал в пролет между перил
Петр КИБЕР
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В Светогорске маленький мальчик упал с лестницы и попал в больницу.В Светогорске маленький мальчик упал с лестницы и попал в больницу.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Следователи областного управления СК России начали проверку по факту падения с лестницы маленького мальчика. Инцидент произошел вечером 6 августа в городе Светогорск Выборгского района Ленинградской области.

- По предварительным данным, двухлетний ребенок, поднимаясь по лестнице к себе домой в подъезде одного из домов, упал с лестничного марша между 1 и 2 этажами через ограждение, - сообщает пресс-служба Следкома.

То, что для взрослого не имело бы никаких последствий, привело к травмам для ребенка. Малыша экстренно госпитализировали . По некоторой информации, мальчик мог испугаться кошки, которая оказалась на лестничной площадке, оступиться и упасть.

Теперь следователи проверяют конструкцию лестничного марша и перил на соответствующее состояние. Проверка идет в отношении управляющей компании по факту «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Если что-то окажется не в порядке, то коммунальщиков привлекут к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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