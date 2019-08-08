В честь дня рождения Ленинградский зоопарк разыгрывает кормление жирафа Сони

СЕГОДНЯ 15:18 2019-08-08T15:18:16+03:00

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Совсем скоро Ленинградский зоопарк в Санкт-Петербурге отметит свой 154-й день рождения. В связи с этим сотрудники зоосада решили устроить розыгрыш, главный приз которого – кормление жирафа по имени Соня.

- Вы сможете увидеть травоядного великана на расстоянии вытянутой руки и ощутить его теплое дыхание, угостив полезными лакомствами, - рассказали в зоопарке.

Угостить пятиметровую красотку можно будет прямо с рук / Фото: Ленинградский зоопарк

Для того чтобы принять участие в розыгрыше, надо выполнить простые условия, прописанные в Instagram зоосада. Победителя выберут 15 августа и подарят два пригласительных билета на встречу с Соней.

Сейчас Соне 16 лет. Характер у нее гордый и к сотрудникам зоопарка она подходит только за вкусняшками. Любимое лакомство длинноногой красавицы – лопухи, в летнее время их специально собирают по территории, чтобы ее порадовать. В рацион также входят свежие листья, сныть, одуванчики и другая трава. Кроме того, ежедневно Соня получает овощи, фрукты, овес, вареную картошку и свеклу. Рост Сони больше 5 метров, такой высоты обычно достигают самцы, они крупнее самок, сотрудники зоопарка всегда говорят, что она пошла в папу, так как мама Сони была заметно меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU