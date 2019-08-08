2019-08-08T15:41:49+03:00
Спорт

Нападающий Антон Заболотный ушел из «Зенита» в «Сочи»

Петербургские футбольные клубы достигли договоренности
Лилия КОЗЛОВА
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Заболотный покинул "Зенит" / Фото: "Зенит", Вячеслав ЕвдокимовЗаболотный покинул "Зенит" / Фото: "Зенит", Вячеслав Евдокимов
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В футбольном мире Санкт-Петербурга снова перестановки. Клубы «Зенит» и петербургский «Сочи» достигли договоренности о переходе нападающего 28-летнего Антона Заболотного. Спортсмен отыграл за сине-бело-голубых около двух лет и собирается двигаться дальше. «Зенит» официально пожелал футболисту успехов и удачи в новой команде.

- Сине-бело-голубые благодарят Антона Заболотного и желают успехов в дальнейшей карьере, - отметили в пресс-службе клуба.

"Зенит" поблагодарил бывшего нападающего за время проведенное с командой Фото: СОЦСЕТИ

"Зенит" поблагодарил бывшего нападающего за время проведенное с командойФото: СОЦСЕТИ

На каких условиях сейчас переходит футболист, клубы не разглашают. Вернется ли Заболотный когда-нибудь в состав «Зенита» не известно.

Заболотный присоединился к «Зениту» в декабре 2017 года. В составе сине-бело-голубых провел 44 матча, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Вместе с петербургским клубом даже стал чемпионом Российской Премьер-лиги. Кроме того, нападающий обладает двумя наградами от «G-Drive» за лучший гол сезона-2017/18 и лучший мяч первого отрезка прошлого сезона.

Футболист родился в городе Айзпут в Латвии. В детстве занимался акробатикой, а после увлекся футболом. До 13 лет играл в СДЮШОР липецкого «Металлурга», а затем переехал в Москву, чтобы учиться в академии ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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