На трассе Стрельна-Пески пьяный пешеход упал под трактор и погиб

СЕГОДНЯ 15:59 2019-08-08T15:59:43+03:00

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Еще одно смертельное ДТП произошло в Петербурге 8 августа. Если утром на внешнем кольце погибли водители двух иномарок, вышедшие из машин после столкновения и попавшие под колеса пикапа, то под Ломоносовом от травм скончался пешеход. Он попал под колеса трактора.

- Около 12:30 на 7 километре трассы Стрельна-Пески водитель трактора «Беларус» с прицепом совершил наезд на шедшего по обочине мужчину, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам свидетелей происшествия, пешеход был нетрезв, шел по краю дороги и сам свалился под колеса трактора. Травмы головы, полученные при наезде, оказались несовместимы с жизнью.

Сейчас в обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Им предстоит установить, мог тракторист избежать наезда на пешехода, или же вина за произошедшее лежит на погибшем.

ИСТОЧНИК KP.RU