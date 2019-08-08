На трассе Стрельна-Пески пьяный пешеход упал под трактор и погиб
Еще одно смертельное ДТП произошло в Петербурге 8 августа. Если утром на внешнем кольце погибли водители двух иномарок, вышедшие из машин после столкновения и попавшие под колеса пикапа, то под Ломоносовом от травм скончался пешеход. Он попал под колеса трактора.
- Около 12:30 на 7 километре трассы Стрельна-Пески водитель трактора «Беларус» с прицепом совершил наезд на шедшего по обочине мужчину, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По словам свидетелей происшествия, пешеход был нетрезв, шел по краю дороги и сам свалился под колеса трактора. Травмы головы, полученные при наезде, оказались несовместимы с жизнью.
Сейчас в обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Им предстоит установить, мог тракторист избежать наезда на пешехода, или же вина за произошедшее лежит на погибшем.
ИСТОЧНИК KP.RU