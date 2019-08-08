Петербуржец обстрелял соседей, которые мешали ему спать

СЕГОДНЯ 16:03 2019-08-08T16:03:03+03:00

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Постоянный посторонний шум, мешающий спокойно уснуть ночью, может довести любого человека. Промучившись с вечера среды и до самого утра четверга, 8 августа, 37-летний житель Кировского района Санкт-Петербурга не выдержал и решил утихомирить разбушевавшихся соседей, практически, как в песне Земфиры: «Хочешь, я убью соседей, что мешают спать». Убивать никого уставший мужчина не собирался, но испугал обидчиков конкретно.

- Около 6 утра 8 августа в полицию поступило заявление о том, что во дворе дома № 6-2 на улице Зайцева мужчина, вооруженный пистолетом и монтировкой, угрожает расправой двум гражданам, - сообщили в Росгвардии.

Оказалось, что причиной конфликта стало шумное поведение двух граждан, находившихся в одной из квартир указанного дома. По словам 37-летнего мужчины, всю ночь он не мог уснуть из-за криков и грохота. Когда шумные соседи вышли на улицу, мужчина, вооружившись травматическим пистолетом и монтировкой, последовал за ними и несколько раз выстрелил в их сторону.

На место происшествия приехал наряд Росгвардии, который задержал не выспавшегося мужчину. Все вооружение у него изъяли и отправили на экспертизу. Проводится проверка. Шумные соседи теперь будут знать, как будить «медведя в берлоге».

ИСТОЧНИК KP.RU