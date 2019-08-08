2019-08-08T16:18:18+03:00
Общество

Общественный транспорт изменит движение в Петербурге на Курбан-байрам

Праздничные мероприятия пройдут в Соборной Мечети у станции метро «Горьковская»
Лилия КОЗЛОВА
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Работа общественного транспорта в день праздника Курбан-байрам в Петербурге изменитсяРабота общественного транспорта в день праздника Курбан-байрам в Петербурге изменитсяФото: Артем КИЛЬКИН
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В будущее воскресенье, 11 августа, мусульмане Санкт-Петербурга отметят религиозный праздник Курбан-байрам. Главные торжественные мероприятия будут проходить в Соборной Мечети Северной столицы возле станции метро «Горьковская». В связи с этим, по Кронверскому проспекту в утренние часы закроется движение трамваев.

- 11 августа, с 7:00 до 9:30, закроется трамвайное движение по Кронверскому проспекту маршрутов № 6 и 40, - сообщили в комитете по транспорту Северной столицы.

Так, оба маршрута временно разделятся на два участка. Трамвай № 6 будет курсировать от улицы Кораблестроителей до 19-й линии ВО, а также от Тихорецкого проспекта до площади Ленина, огибая Кронверский проспект по Каменоостровскому, Песочной набережной и другим соседним улицам.

Маршрут № 40 будет также курсировать от Кораблестроителей до 19-й линии ВО, а также от Тихорецкого проспекта по обычной трассе по Куйбышева, по Сампсониевскому мосту, Финляндскому проспекту, и далее до площади Ленина.

Обратно движение восстановится после праздничных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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