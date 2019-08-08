2019-08-08T16:19:27+03:00
Общество

В Петербурге откроется первый «самокатшеринг»

Стоимость проката электроскутера составит 5 рублей в минуту - почти как у машины
Петр КИБЕР
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В Петербурге появился первый "самокатшеринг". Фото: facebook.com/whoosh.bikeВ Петербурге появился первый "самокатшеринг". Фото: facebook.com/whoosh.bike
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Каршеринг - поминутный прокат автомобилей, стал уже привычным явлением для Санкт-Петербурга. Его любят, ненавидят, но пользуются. Теперь у жителей Северной столицы появилась возможность взять на время и другой транспорт. Нет, не привычный велосипед, а электросамокат. Первый «самокатшеринг», или, как правильно, кикшеринг начал работу в Северной столице.

- На данный момент в городе для аренды доступны 100 электроскутеров. 50 рублей стоит начало поездки, а затем по 5 рублей взимается за каждую следующую минуту, - пишут «Невское новости».

Работать система будет точно так же, как и каршеринг. Пользователь должен скачать мобильное приложение, создать аккаунт (сервис доступен только для совершеннолетних) и выбрать варианты оплаты.

Пока карта использования ограничена центром. На скутере можно ездить в Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга, а также по нескольким набережным. Взять самокат можно на станции, а оставить на специальной парковке, которая указана на карте в приложении.

Неизвестно, как будет работать сервис, но есть два вопроса: не растащат ли все самокаты и нужно ли ждать всплеска аварий, уже знакомого по каршерингу?

ИСТОЧНИК KP.RU

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