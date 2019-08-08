Пьяный житель Ленобласти спалил дом вместе со своей матерью и девушкой

СЕГОДНЯ 17:00 2019-08-08T17:00:41+03:00

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В понедельник, 5 августа, в частном доме в деревне Пельгора Тосненского района Ленинградской области произошел пожар. После того, как его потушили, спасатели обнаружили на месте пепелища обгоревшие тела двух женщин. На голове одной из них была рана, указывающая на то, что девушка умерла не из-за дыма и огня.

- В связи с тем, что телесные повреждения указывают на насильственный характер смерти, следователи города Тосно возбудили уголовное дело и начали проверку, - сообщили в следственном комитете Ленобласти.

Оказалось, что в тот же день, 5 августа, незадолго до пожара, в этом доме выпивал 39-летний местный житель вместе со своей сожительницей. Дойдя до определенной точки опьянения, мужчина поссорился с возлюбленной и ударил ее по голове. Когда женщина упала без сознания, пьяный товарищ поджог дом и сбежал. Знал он или нет, но в это время в доме находилась еще его мать. Обе женщины погибли во время пожара.

Полиция возбудила уголовное дело. Поджигателя задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU