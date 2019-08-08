2019-08-08T17:20:11+03:00
Происшествия

Жители Васильевского острова третью неделю жалуются на отсутствие горячей воды

В некоторых домах у петербуржцев отключили и холодную воду
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Жители Васильевского острова Петербурга жалуются на отсутствие горячей и холодной водыЖители Васильевского острова Петербурга жалуются на отсутствие горячей и холодной водыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге местные жители уже несколько дней сидят без горячей воды. В социальных сетях петербуржцы оставляют сердитые комментарии, жалуясь на коммунальный коллапс.

- На 15-й линии нет воды, как отключили 22 июня и все… Никаких объявлений нет, когда включат горячую воду, - возмутилась одна из местных жительниц.

У некоторых горожан с «Васьки», как, например, в доме №14 на 19-й линии, нет не только горячей, но и холодной воды. Жители мечтают о горячей ванне и грустят. Также без воды жители дома №4 по улице КИМа, петербуржцы живущие на Морской набережной, 21-й, 4-й линии и другие.

В районе проводились повторные гидравлические испытания после серии прорывов, которые произошли 23 и 24 июля, пишет «Мойка78». Насколько известно, инженеры должны были завершить свою работу через 14 дней. Еще один день отводится на проверку, а остальные на ликвидацию выявленных дефектов. По идее, все работы должны быть уже закончены, поэтому, жителям «Васьки» осталось ждать не долго.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Детский сад в виде сказочного замка откроется в петербургском Колпино
На Октябрьской набережной «Матиз» сбил летящий на встречу мотоцикл
Пьяный житель Ленобласти спалил дом вместе со своей матерью и девушкой
В Петербурге откроется первый «самокатшеринг»
Общественный транспорт изменит движение в Петербурге на Курбан-байрам
Петербуржец обстрелял соседей, которые мешали ему спать
На трассе Стрельна-Пески пьяный пешеход упал под трактор и погиб
Нападающий Антон Заболотный ушел из «Зенита» в «Сочи»
Петербургских четверняшек выписали из роддома в день рождения мамы
В честь дня рождения Ленинградский зоопарк разыгрывает кормление жирафа Сони
СК начал проверку после падения малыша с лестницы в Светогорске
В саду 30-летия Октября торжественно запустили восстановленный фонтан
На Васильевском острове появится Центр Сергея Курехина
За рекламу с предложением «кастрации мужей» на ветеринаров завели дело
Лидера группировки «черных риэлторов» в Петербурге приговорили к 7, 5 годам тюрьмы