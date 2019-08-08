Жители Васильевского острова третью неделю жалуются на отсутствие горячей воды

СЕГОДНЯ 17:20 2019-08-08T17:20:11+03:00

Изменить размер текста: A A

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге местные жители уже несколько дней сидят без горячей воды. В социальных сетях петербуржцы оставляют сердитые комментарии, жалуясь на коммунальный коллапс.

- На 15-й линии нет воды, как отключили 22 июня и все… Никаких объявлений нет, когда включат горячую воду, - возмутилась одна из местных жительниц.

У некоторых горожан с «Васьки», как, например, в доме №14 на 19-й линии, нет не только горячей, но и холодной воды. Жители мечтают о горячей ванне и грустят. Также без воды жители дома №4 по улице КИМа, петербуржцы живущие на Морской набережной, 21-й, 4-й линии и другие.

В районе проводились повторные гидравлические испытания после серии прорывов, которые произошли 23 и 24 июля, пишет «Мойка78». Насколько известно, инженеры должны были завершить свою работу через 14 дней. Еще один день отводится на проверку, а остальные на ликвидацию выявленных дефектов. По идее, все работы должны быть уже закончены, поэтому, жителям «Васьки» осталось ждать не долго.

ИСТОЧНИК KP.RU