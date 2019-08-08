На Октябрьской набережной «Матиз» сбил летящий на встречу мотоцикл

СЕГОДНЯ 17:46 2019-08-08T17:46:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем в четверг, 8 августа, на Октябрьской набережной мотоцикл «разложился» на дороге после столкновения с легковым автомобилем «Матиз». Все произошло в тот момент, когда автомобиль поворачивал налево во двор и не пропустил, летящий на встречу байк. Части мотоцикла разлетелись по дороге. Сам мотоциклист оказался в больнице.

- Он ехал больше положенной скорости, и когда левый ряд весь остановился и пропускал меня, он гнал. К тому же, у него нет категории прав на мотоцикл, - стала оправдывать себя в сети водитель «Матиза».

Однако не все с девушкой-водителем согласились. Автомобилисты заявили, что это она должна была стоять до тех пор, пока не пропустит весь встречный поток, а уже после заворачивать во двор. Но появились и другие свидетели аварии, которые обвинили автомобилистку в невнимательности на дороге.

- Я видел, как овца на «Матизе» завернула с телефоном в руках. Мотоцикл ехал 60-70 километров в час, и она должна была его пропустить, - возмутился очевидец.

Насколько сильные травмы получил мотоциклист, не уточняется. Молодого человека госпитализировали в больницу, его мотоцикл забрали родственники. Дорожная полиция проводит проверку по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU