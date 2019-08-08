2019-08-08T18:03:00+03:00
Общество

Детский сад в виде сказочного замка откроется в петербургском Колпино

Учреждение рассчитано на 120 маленьких принцев и принцесс [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Колпино построили сказочный детский сад в виде замкаВ Колпино построили сказочный детский сад в виде замкаФото: СОЦСЕТИ
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Для маленьких принцев и принцесс, живущих в районе Колпино в Петербурге, будущей осенью откроется сказочный детский сад в виде настоящего замка. Необычное учреждение возвели на территории квартала «Юттери». Его строительство уже почти завершилось. Планируется, что юных королевских особ детский сад пример уже в ноябре 2019 года.

- Детский сад в виде сказочного замка сможет принять до 120 малышей. В трехэтажном здании площадью 3200 квадратных метров будут оборудованы 6 групп для детей разного возраста, - сообщили в группе «Колпинский район».

120 маленьких принцев и принцесс садик примет в ноябре 2019 года Фото: СОЦСЕТИ

120 маленьких принцев и принцесс садик примет в ноябре 2019 годаФото: СОЦСЕТИ

Помимо групповых комнат, у маленьких принцев и принцесс будут раздевалки, будуары, волшебная спальня и буфетные зоны. Также в сказочном дошкольном учреждении будут располагаться залы для музыкальных занятий и физкультуры, бассейн, кухня и прачечная. Все что нужно для будущих королей и королев.

На прилегающей к садику территории предусмотрены помещение, где родители смогут оставлять коляски и санки. Прогулочная зона будет оснащена теневыми навесами. Для безопасности малышей в детском учреждении установят систему видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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