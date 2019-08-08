На Кольцевой автодороге в Ленобласти полностью перекроют два съезда

8 Авг. 19:08 2019-08-08T19:08:29+03:00

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Добраться из Санкт-Петербурга в Петергоф и Ломоносов и обратно будет сложнее. Как сообщает «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-запад», с 9 августа на развязке КАД и Гостилицкого шоссе полностью перекроют два съезда. Причина, как нетрудно догадаться – плановый ремонт.

- На двух участках под номерами шесть и восемь будут проводиться работы по устранению колейности, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. – Предполагается, что они продлятся шесть дней – до 14 августа – но, если вмешается погода, сроки придется скорректировать.

Участки «шесть» и «восемь» - это 103-й и 38-й километры внутреннего кольца соответственно. Работы будут организованы в круглосуточном режиме. Чтобы не возникло опасных ситуаций, участки оградят в соответствии со всеми положенными нормами: установят временные дорожные знаки, поставят водоналивные барьеры и световую сигнализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU