2019-08-08T19:09:34+03:00
Происшествия

В ТК «Невский» в Петербурге из-за ливня прорвало крышу и затопило все магазины

Вода добралась до цокольного этажа [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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ТК "Невский" в Петербурге затопилоТК "Невский" в Петербурге затопилоФото: скрин с видео
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Жесткий ливень, который внезапно обрушился на Санкт-Петербург днем в четверг, 8 августа, устроил настоящий коллапс в городе. Помимо того, что водой затопило сразу несколько районов города, так еще петербуржцам не удалось спастись от стихии в здании торгового центра «Невский», который находится на проспекте Большевиков. В ТК сильный напор дождя проломил крышу и вода быстрым потоком начала заливаться внутрь.

На кадрах, опубликованных в сети, можно наблюдать, как из большой дыры в потолке, словно водопад, льется вода, на полу потоп уже больше 10 сантиметров. Потоки стекают со всех сторон. Люди в панике пытаются разбегаться кто куда. И даже неизвестно, где лучше, под ливнем на улице, или в затопленном помещении магазина.

- Вообще это опасно, - переживают горожане. – Коротнет где-нибудь и все.

Потоп в ТК "Невский" 8 августа в Петербурге .

По словам очевидцев, сильнее всего пострадал цокольный этаж ТК, где находится хозяйственный магазин. Посетители центра опасаются, что вода в итоге размоет перекрытия между этажами и он может провалиться прямо кому-нибудь на голову.

Самостоятельная эвакуация людей из потенциально опасного места продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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