Из-за ливня Петербург встал в 8-балльные пробки, таксисты взвинтили цены

8 Авг. 19:10 2019-08-08T19:13:07+03:00

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Санкт-Петербург заливает вот уже час. Внезапный дождь просто парализовал движение в городе. По данным на 19.00 8 августа, в Северной столице 8-балльные пробки. Согласно данным Яндекс.Пробки, неожиданно плотное движение сейчас наблюдается на Лиговском проспекте. Загруженность магистрали из центра составляет 10 баллов, что на 4 балла выше обычного. Также нелегко приходится тем, кто поехал через Витебский проспект. Дорожная ситуация там оценивается в 9 баллов из 10.

Причем, непростая дорожная обстановка в городе сегодня наблюдается с самого утра. На ряде магистралей сервис Яндекс.Пробки отметил необычно плотный трафик, нехарактерный для данного времени. Например, на шоссе Революции - Рябовское шоссе к КАД было 6 баллов вместо привычных 2-х. На Пискарёвском проспекте в сторону центра - 7 баллов, а не 5.

- Все крупнейшие пробки 8 августа в Санкт-Петербурге на данный момент произошли на внутренней или внешней стороне КАД, - отметили эксперты.

Почти три часа в 15.29 держался затор от Октябрьской набережной до Колтушского шоссе, три с половиной часа в 11.02 движение было сильно затруднено от проспекта Культуры до Выборгского шоссе. В 15.17 встало и Московское шоссе: от Колпинского шоссе до реки Попова Ижорка пробка держалась 2 часа 10 минут.

Самая необычная пробка длиною 9,2 км, которая образовалась в Петербурге в 19.03 8 августа, - от Московского шоссе до Октябрьской набережной. Здесь можно простоять 38 минут, что на 21 минуту больше обычного.

На непогоду, кстати, очень оперативно отреагировали таксисты, которые взвинтили цены в несколько раз. Говорят, в связи с высоким спросом...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/724907" frameborder="0"></iframe> Ливень в Санкт-Петербурге 8 августа 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU