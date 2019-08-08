2019-08-08T19:42:29+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге за три месяца отремонтировали 25 улиц

В работе находится еще 31 объект
Сергей ВОЛЧКОВ
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Всего до конца года в городе отремонтируют 122 пешеходных и автомобильных магистрали. Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-ПетербургаВсего до конца года в городе отремонтируют 122 пешеходных и автомобильных магистрали. Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
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Сегодня, 8 августа, комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга отчитался о первых успехах летней ремонтной кампании. А успехи, прямо скажем, солидные: с начала мая в Северной столице отремонтировали 25 улиц.

- Уже завершены работы по целому ряду крупных объектов, - отметили в комитете. – Среди них Дворцовая и Английская набережные, Заневский, Дальневосточный и Нарвский проспекты, улицы Жуковского и Маяковского, а также Поварской переулок.

На всех участках обновили проезжую часть и тротуары, нанесли на асфальт новую разметку и наконец-то занизили до вменяемых показателей бордюрные камни.

Еще 31 объект до сих пор находится в работе. Всего же за этого год КРТИ планирует обновить 122 улицы. По основным автомобильным и пешеходным маршрутам ремонт планируют закончить в сентябре. По маленьким улочкам и переулкам – к концу октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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