Полиция разыскивает хулигана, избившего кондуктора в Санкт-Петербурге

8 Авг. 19:59 2019-08-08T19:59:19+03:00

Дебоширу может грозить до двух лет тюрьмы. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Кондукторам в общественном транспорте Санкт-Петербурга впору вместе с жилетом и валидатором выдавать резиновые дубинки и перцовые баллончики. Очередной случай нападения был зарегистрирован на днях в Калининском районе.

- 2 августа в автобус, следовавший по улице Комсомола, зашли трое неизвестных граждан, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе городского управления МВД. – В ответ на просьбу оплатить проезд, один из них ударил кондуктора – 41-летнего мужчину – а затем скрылся.

Пострадавшего доставили в больницу, но вскоре признали его состояние «удовлетворительным» и отпустили, а информацию о случившемся передали в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка, стражи порядка устанавливают личность дебошира. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Неизвестному агрессору грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU