"Мерседес" влетел в "Скорую помощь" в Санкт-Петербурге
То ли дождь и мокрый асфальт виноваты, то ли обыкновенное разгильдяйство: сегодня, 8 августа, около 19:30 в Санкт-Петербурге «Мерседес» протаранил автомобиль реанимации. Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.
- Вот такая картина на пересечении Лиговского проспекта и улицы Некрасова, - рассказали пользователи группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». – Осторожнее – на перекрестке плотно.
Свидетели аварии сообщили также, что в момент столкновения в реанимобиле находились люди. Их пришлось в спешке перекладывать в другую машину.
Подробности случившегося пока не сообщаются. По версии пользователей, водитель «Мерседеса» не пропустил медицинский автомобиль на перекрестке. Если это действительно так, то последствия его ждут неприятные – по новому закону он может лишиться прав на срок до года.
ИСТОЧНИК KP.RU