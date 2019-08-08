"Мерседес" влетел в "Скорую помощь" в Санкт-Петербурге

8 Авг. 20:31 2019-08-08T20:31:51+03:00

Людей, которых вез реанимобиль, пришлось в спешке перекладывать в другую машину. Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

По одной из версий, водитель не пропустил медицинский автомобиль на перекрестке

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То ли дождь и мокрый асфальт виноваты, то ли обыкновенное разгильдяйство: сегодня, 8 августа, около 19:30 в Санкт-Петербурге «Мерседес» протаранил автомобиль реанимации. Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.

- Вот такая картина на пересечении Лиговского проспекта и улицы Некрасова, - рассказали пользователи группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». – Осторожнее – на перекрестке плотно.

Свидетели аварии сообщили также, что в момент столкновения в реанимобиле находились люди. Их пришлось в спешке перекладывать в другую машину.

Подробности случившегося пока не сообщаются. По версии пользователей, водитель «Мерседеса» не пропустил медицинский автомобиль на перекрестке. Если это действительно так, то последствия его ждут неприятные – по новому закону он может лишиться прав на срок до года.

ИСТОЧНИК KP.RU