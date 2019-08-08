В Санкт-Петербурге два завода будут судиться из-за двигателей для ракетных кораблей

8 Авг. 20:58 2019-08-08T20:58:28+03:00

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В Санкт-Петербурге и Ленобласти назревает большой скандал, связанный с тяжелой промышленностью и оборонной мощью страны. Предприятие «Звезда» намерено прекратить отношения с Кингисеппским машиностроительным заводом и расторгнуть договор на поставку двигателей для малых ракетных кораблей. Соответствующая запись появилась накануне в картотеке Арбитражного суда.

- Ранее договор, заключенный между предприятиями, предполагал, что завод изготовит и поставит три двигателя для кораблей проекта 22800 «Каракурт» до конца этого года, - отмечается в заявлении. – Однако на данный момент работа не выполнена, на какой стадии готовности находится оборудование – неизвестно. В связи с этим ПАО "Звезда" приняло решение обратиться в суд.

Суд принял заявление 2 июля, заседание должно состояться 29 августа. Сообщается, что сумма контракта – 410 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU