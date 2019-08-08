Санкт-Петербург разорвал отношения с 16 плохими подрядчиками
16 строительных компаний из-за своей собственной безалаберности лишились солидных контрактов и, скорее всего, доступа к государственному финансированию вообще. Как сообщает администрация Санкт-Петербурга, город с начала года разорвал отношения с 16 подрядчиками, провалившими сроки сдачи объектов.
- Каждую из этих организаций ожидают не только штрафные санкции, но и занесение в реестр недобросовестных подрядчиков, - отмечает пресс-служба Смольного. – Это означает, что доступ к государственному финансированию для них будет закрыт навсегда.
Яркий тому пример – компания «Капитал стройиндустрия». Она взялась достроить поликлинику в переулке Щуппа Красном селе к середине декабря 2018 года, не достроила, да так и бросила. Сейчас здание готово на 75 %. На его завершение потребуется не менее девяти месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU