2019-08-08T21:11:35+03:00
Общество

Санкт-Петербург разорвал отношения с 16 плохими подрядчиками

Они заплатят штрафы и навсегда лишатся доступа к государственному финансированию
Сергей ВОЛЧКОВ
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Хочешь денег - строй по-человечески!Хочешь денег - строй по-человечески!Фото: Артем КИЛЬКИН
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16 строительных компаний из-за своей собственной безалаберности лишились солидных контрактов и, скорее всего, доступа к государственному финансированию вообще. Как сообщает администрация Санкт-Петербурга, город с начала года разорвал отношения с 16 подрядчиками, провалившими сроки сдачи объектов.

- Каждую из этих организаций ожидают не только штрафные санкции, но и занесение в реестр недобросовестных подрядчиков, - отмечает пресс-служба Смольного. – Это означает, что доступ к государственному финансированию для них будет закрыт навсегда.

Яркий тому пример – компания «Капитал стройиндустрия». Она взялась достроить поликлинику в переулке Щуппа Красном селе к середине декабря 2018 года, не достроила, да так и бросила. Сейчас здание готово на 75 %. На его завершение потребуется не менее девяти месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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