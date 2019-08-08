2019-08-08T21:28:41+03:00
Происшествия

Из-за ливня на улицы Санкт-Петербурга вышли дополнительные бригады «Водоканала»

По информации коммунальщиков, дождь может продлиться всю ночь
Сергей ВОЛЧКОВ
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Передвигаться по затопленным улицам лучше на лодке - машины глохнут на ходу.Передвигаться по затопленным улицам лучше на лодке - машины глохнут на ходу.Фото: СОЦСЕТИ
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Проливной дождь, обрушившийся на Санкт-Петербург сегодня, 8 августа, не только затопил метро, превратил автомобили в лодки и размыл крыши в торговых центрах, но и добавил работы коммунальным службам. В ГУП «Водоканал» на круглосуточное дежурство перевели 17 аварийных бригад.

- Сейчас сотрудники предприятия проводят внеплановые объезды адресов, где могут начатья подтопления, - уточнили в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению. – А также открывают канализационные люки и откачивают воду там, где они уже начались.

Работать придется плотно: ливень, по информации коммунальщиков, может с перерывами идти всю ночь, и тогда к утру Санкт-Петербург точно частично уйдет под воду. В комитете отмечают, что в случае необходимости смогут снять с плановых работ и вывести на улицы еще 48 линейных бригад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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