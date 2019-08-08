К 2023 году в Санкт-Петербурге спроектируют четыре новые станции метро

8 Авг. 23:07 2019-08-08T23:08:38+03:00

Все они расположатся на пока не существующей "коричневой" ветке

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К 2023 году в Санкт-Петербурге спроектируют четыре станции метро. Сейчас Смольный ищет подрядчика, готового взяться за эту работу. Соответствующую информацию сегодня, 8 августа, опубликовал на своем официальном сайте комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

- Подрядчик должен будет учесть строительство перегонных тоннелей, притоннельных сооружений и четырех станций - "Брестской", "Улицы доблести", "Петергофского шоссе" и "Сосновой поляны", - рассказали "Комсомолке" в ведомстве. - Также от него потребуется определить продолжительность строительства и подготовить календарный план.

Стоимость работ в администрации оценили в 990 миллионов рублей. На все про все компании, которая выиграет конкурс, будет отведено четыре года: согласно техзаданию, проект должен быть готов не позднее 31 августа 2023.

ИСТОЧНИК KP.RU